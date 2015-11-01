فان جال: أرسنال ومانشستر سيتي في مستوى أعلى منا

اعترف لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد بأن الطريق لأن يصبحوا أبطال الدوري الإنجليزي مازال طويلا.

وتعادل مانشستر يونايتد مع نظيره كريستال بالاس بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الـ 11 من الدوري الإنجليزي.

وقال فان جال في تصريحات لموقع "مانشستر يونايتد إيفينينج نيوز": "لست سعيدا، لأنك إذا أردت أن تكون بطلا للدوري، فعليك أن تفوز بنقاط مثل تلك المباريات أولا".

فان جال أتبع "على سبيل المثال أرسنال فازوا على سوانزي سيتي بثلاثية، في حين خسرنا نحن أمامهم رغم أننا كنا الأفضل في المباراة".

وأضاف "أعتقد أن مستوى مانشستر سيتي وأرسنال حاليا أعلى مننا، وإن أردنا الاستمرار في المنافسة على اللقب، فعلينا الوصول إلى مستواهما".

ويلتقي مانشستر يونايتد مع نظيره وست بروميتش ألبيون، ضمن مباريات الجولة الـ 12.