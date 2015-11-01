لويس سواريز:كرة سيرجي روبرتو كانت نصف الهدف

مدريد، (إفي): قال لويس سواريز مهاجم برشلونة عقب الفوز على خيتافي إن "تهيئة سيرجي ربورتو للكرة كانت بمثابة نصف الهدف" قبل مراوغته التي انتهت بهدف رائع للكتيبة الكتالونية.

وافتتح لويس سواريز باب التسجيل في المباراة التي فاز بها البلاوجرانا بهدفين نظيفين على حساب مضيفه خيتافي في الجولة الـ11 للدوري الإسباني، قبل أن يضيف النجم البرازيلي نيمار الهدف الثاني في شوط المباراة الثاني.

وكان نجم المباراة الأول هو اللاعب الشاب سيرجي روبرتو الذي صنع الهدف الأول بمهارة فائقة لسواريز بعدما هيأ الكرة له بكعب القدم وضعت الأخير في مواجهة حارس خيتافي، جوايتا، قبل أن يصنع الهدف الثاني بتمريرة طويلة داخل منطقة جزاء خيتافي قابلها نيمار مباشرة بيسراه في المرمى.

وأكد سواريز في تصريحات تليفزيونية عقب اللقاء أن لاعبي برشلونة لعبوا المباراة بذكاء جاء الفوز باستحقاق وساهم فيه الفريق ككل.

وبسؤاله عن دور بوسكيتس، أشاد النجم الأوروجوائي كثيرا بالقيمة الكبيرة للاعب وسط البلاوجرانا وبالأداء الكبير الذي قدمه خط الدفاع والفريق ككل.

وانفرد البرازيلي نيمار بصدارة هدافي الليجا، بعد إحرازه الهدف الثاني، ليرفع رصيده للهدف التاسع بفارق هدف عن كل من زميله لويس سواريز وكريستاينو رونالدو، نجم ريال مدريد.