قائد خيتافي: حاولنا اللعب أمام برشلونة.. ولكنهم يقتلوك بسهولة

قال أليكسيس قائد خيتافي إن فريقه برشلونة يستطيع قتل خصمه بسهولة، وذلك بعد خسارة أمام البلوجرانا بهدفين نظيفين في الدوري الإسباني.

وتحدث أليكسيس عن خسارة فريقه، مفصحا "حاول لعب مباراة جيدة منذ الدقيقة الأولى في المباراة ولكننا اصطدمنا بخصم كبير".

وتابع "برشلونة يستطيع نجومه من هجمة مرتدة أن يقتلوا المباراة وينهوها لصالحهم".

وبهذا الفوز ارتفع رصيد برشلونة إلى 24 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف ريال مدريد المتصدر صاحب نفس الرصيد، فيما تجمد رصيد خيتافي عند 10 نقاط في المركز الـ14.

وانفرد البرازيلي نيمار بصدارة هدافي الليجا، بعد إحرازه الهدف الثاني، ليرفع رصيده للهدف التاسع بفارق هدف عن كل من زميله لويس سواريز وكريستاينو رونالدو، نجم ريال مدريد.