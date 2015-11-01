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وزير الطيران: وصول خبيرين من الشركة المصنعة لـ”إيرباص” للمشاركة في تحليل حادث الطائرة

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وزير الطيران: وصول خبيرين من الشركة المصنعة لـ”إيرباص” للمشاركة في تحليل حادث الطائرة وزير الطيران: وصول خبيرين من الشركة المصنعة لـ”إيرباص” للمشاركة في تحليل حادث الطائرة

وزير الطيران – الطيران حسام كمال

صرح الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني، بأنه وصل من فرنسا اثنين من خبراء الشركة المُصنعة للطائرة الإيرباص، ومن المقرر أيضا وصول خبيرين ألمانيين، مساء اليوم، من نفس الشركة المصنعة للانضمام إلى لجنة التحقيق في حادث سقوط طائرة روسية بالعريش ومصرع 224 راكبا عليها، مضيفًا أن حركة السفر والوصول منتظمة بمطار شرم الشيخ ولا توجد إلغاءات لرحلات طيران.

وقال وزير الطيران اللجنة المصرية التابعة لوزارة الطيران المدنى التى تتولى التحقيق فى حادث الطائرة الروسية وصلت صباح اليوم إلى موقع الحادث بمنطقة “الحسنة” وسط سيناء برفقة أعضاء من الجانب الروسي والذي وصل إلى مطار القاهرة الدولى .

وأضاف الطيار حسام كمال بأن الإدارة المركزية لحوادث الطيران بوزارة الطيران المدنى مُجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل اللازمة لتحليل البيانات الخاصة بالصندوقين الأسودين للطائرة الروسية وبها خبراء على أعلى مستوى.

 

 

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