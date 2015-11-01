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اجتماع طارئ لبحث طرق مواجهة مخاطر السيول بالوادي الجديد

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اجتماع طارئ لبحث طرق مواجهة مخاطر السيول بالوادي الجديد اجتماع طارئ لبحث طرق مواجهة مخاطر السيول بالوادي الجديد

سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة بالوادي الجديد

عقدت رئيس مركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، اليوم السبت، اجتماعًا طارئًا لمناقشة وبحث طرق مواجهة مخاطر السيول، حال حدوثها بالمركز وقراه.

حضر الاجتماع، كل من رؤساء القرى، ومديرو الري والزراعة، والطرق، والنقل والأرصاد الجوية، والشئون الصحية، والإطفاء، والطب البيطري.

وأوضحت سمية خليل رئيس مركز ومدينة الخارجة، أن الاجتماع ناقش عميات الاستعدادات الفنية، والتجهيزات الهندسية، لمواجهة أي سيول، أو أمطار غزيرة قد تتعرض لها مدينة الخارجة أو قرى المركز، مع وضع خطة وسيناريو لأي مواقف طارئة، قد تحدث خلال فصل الشتاء والخريف.

وأضافت خليل، أن الاجتماع تناول طرق الحشد الشعبي للمشاركة في مواجهة أي مخاطر طبيعية، قد تتعرض لها قرى مركز الخارجة.

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