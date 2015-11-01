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صور| عودة حركة القطارات بسوهاج بعد توقفها 30 دقيقة بسبب اصطدام قطار بدراجة بخارية‎

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صور| عودة حركة القطارات بسوهاج بعد توقفها 30 دقيقة بسبب اصطدام قطار بدراجة بخارية‎ صور| عودة حركة القطارات بسوهاج بعد توقفها 30 دقيقة بسبب اصطدام قطار بدراجة بخارية‎

 

اصطدام القطار بدراجة بخارية‎ 

عادت حركة قطارات الوجه القبلي في الاتجاهين الطالع والنازل بعد توقفها بمركز البلينا جنوب محافظة سوهاج صباح اليوم الأحد حوالي 30 دقيقة بسبب اصطدام القطار رقم 1902 المتجه إلي أسوان بدراجة بخارية بدون لوحات معدنية ” فر قائدها هارباً ” أمام مزلقان البلينا البحري حال غلق المزلقان .

لم ينتج عن الحادث وقوع أي إصابات أو خسائر بشرية ، وتمثلت التلفيات في تحطم الدراجة البخارية بالكامل واشتعال النيران فيها أسفل عجلات القطار ، وتمت السيطرة علي النيران بمعرفة فنين القطار والمزلقان بواسطة طفايات الحريق اليدوية .

وأشارت المعاينة الأولية أن سبب اشتعال النيران هو انسكاب البنزين من الدراجة البخارية في وجود مصدر حراري بطئ .

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع شرطة النقل والمواصلات بالتحري في الواقعة وظروفها وملابساتها .

 

 

 

 

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