لجنة لاستلام حافلة الدراويش

شكل الإسماعيلي لجنة لاستلام الحافلة الخاصة بالفريق يوم الأحد بحسب ما أكده النادي في بيان إعلامي.

الشركة الراعية للدراويش بريزنتيشن ستوفر حافلة للإسماعيلي للتكفل بانتقالات الفريق بحسب ما ينص عليه العقد بين الطرفين.

وكانت الشركة قد وفرت حافلة للأهلي وأخرى للزمالك، ما دفع الإسماعيلي بحسب ما صرح به مصدر مسؤول لـFilGoal.com للتحدث مع بريزنتيشن وتشكيل لجنة لضمان أن تكون الحافلة مناسبة للنادي.

الإسماعيلي فاز بالدوري المصري الممتاز 3 مرات في تاريخه أحدثها سنة 2002. وحمل كأس مصر عامي 1997 و2000.

كذلك توج بدوري أبطال إفريقيا عام 1969.

ويلعب الإسماعيلي اليوم الأحد الساعة 19:45 مساء في الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز، وينافس الداخلية.