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يوسف يرد على إقالته من سموحة

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يوسف يرد على إقالته من سموحة يوسف يرد على إقالته من سموحة

أكد محمد يوسف المدير الفني لسموحة أن إقالته بعد ثلاث جولات من الدوري كانت متوقعة.

وقال يوسف في تصريحات إذاعية اليوم الأحد: "كنت أعلم بنبأ إقالتي قبل المباراة الاخيرة التي خسرها الفريق امام المقاصة بهدفين، هذا أمر غير جيد".

وأضاف "لست غاضبا، لأن القرار متسرع وهذه إدانة لإدارة سموحة. لقد تعرض حمادة صدقي للمصير نفسه العام الماضي رغم أنه قاد الفريق لنهائي الدوري والكأس".

وأوضح "أعلم أيضا أن طارق العشري هو الأقرب لتولي تدريب سموحة، ولكن نادي الشعب الإماراتي صبر عليه ٨ مباريات قبل إقالته وليس ٣ مباريات فقط!".

وتابع "تسلمت الفريق يعاني من خطر الهبوط، ووصلت به لقبل نهائي الكأس، وخسرنا أمام الزمالك بركلات الترجيح".

وواصل "لعبت مباريات قوية. خسارة سموحة كانت واردة فيها إذ واجهت الأهلي في الدوري والزمالك والإسماعيلي في الكأس والهلال ومازيمبي والمغرب التطواني في دوري الأبطال، والمقاصة رابع الدوري".

وأتم "المثير أنني كنت مطالبا بالفوز علي مازيمبي ثاني العالم والذي فاز علي التطواني بالخمسة وفاز علي اتحاد العاصمة بالجزائر في نهائي إفريقيا".

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فيديو اليوم السابع