رفع وازالة 257 حالة تعد فى 3 مراكز بالمنيا

تمكنت الوحدات المحلية لكل من مركزمغاغة وبنى مزار وملوى بمحافظة المنيا من رفع وازالة عدد 257 حالة تعد على الارض الزراعية على مدار يومين خلال حملات الازالة التى تجرى على مستوى جميع مراكز المحافظة ، وذلك فى اطار الحفاظ على رقعة الارض الزراعية داخل زمام المحافظة.

اوضح التقرير الذى تم عرضه على اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا الجهود التى تبذلها الوحدات المحلية ، حيث تم ازالة عدد 65 حالة تعد بمغاغة بمساحة 2 فدان و14 قيراط وسهم منها 49 حالة ائتمان زراعى بمساحة فدان و23 قيراط و13 سهم وعدد 16 حالة اصلاح زراعى بمساحة 14 قيراط و12 سهم كما تم ازالة عدد 70 حالة تعد بمركز بنى مزار منها 45 حالة بناحية ابوجرج و25 حالة بناحية القيس بالاضافة الى ازالة عدد 122 حالة تعد ببندر ملوى .

من جانبه كلف المحافظ جميع رؤساء الوحدات المحلية بالتصدي بحزم لكل من تسول له نفسه التعدي علي الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة وعدم السماح بالبناء أو التعدي عليها وإزالة جميع التعديات خاصة التي لا تزال في المهد مؤكداً على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين .