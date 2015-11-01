عمال مصنع الغزل فى منيا القمح يواصلون إضرابهم للمطالبة بصرف المستحقات

يواصل عمال مصنع غزل " مصر إيران" الكائن بمنيا القمح فى الشرقية، الإضراب عن العمل، للمطالبة بصرف المستحقات المالية الخاصة بهم .

وقال السيد عاشور رئيس اللجنة النقابية، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إنه لم يتم صرف راتب شهر أغسطس (الأساسى والشامل)، أوعلاوة شهر 7 لعام 2014، وأن القوى العاملة تدخلت وصرفت الراتب لهم، إلا أنهم إلى اليوم أول نوفمبر لم يتسلموا راتبى شهر سبتمبر وأكتوبر، أو حوافز يونيو ويوليو وأغسطس، والذى يشكل عبئا ماديا كبيرا على العمال فى ظل الظروف الاقتصادية وغلاء المعيشة.

وطالب عمال الشركة، بإيجاد الحلول لتوفير التمويل اللازم لتشغيل المصنع بكامل طاقته، وصرف مرتبات العاملين وتوفير المبالغ اللازمة لإجراء عمليات الصيانة للماكينات والأجهزة بصفة مستمرة، لوقف إهدار المال العام عبر ترك مساحات شاسعة غير مستغلة داخل المصنع.

كان مصنع غزل ونسيج منيا القمح قد أنشئ فى نهاية الثمانينيات على مساحة 45 فداناً وخمسة أفدنة لتشوين الأقطان، بالإضافة لاستراحة للمغتربين، عبارة عن ثلاث عمارات سكنية وقوة عمال هذا المصنع 1500 عامل أساسى ومؤقت.

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