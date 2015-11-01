جامعة أسيوط والوكالة اليابانية للتعاون الدولى يناقشان تطوير التعليم

ناقشت جماعة أسيوط ،مع وفداً من العلماء الممثلين للوكالة اليابانية للتعاون الدولي والمعروفة باسم الجايكا اليابانية ، تطوير التعليم والبحث العلمى.

جاء ذلك خلال زيارتهم لكليتيّ العلوم والهندسة بالجامعة في إطار مواكبة الثورة العلمية العالمية الجارية في دول شرق آسيا والمساهمة في إحداث طفرة علمية حقيقية .

وأكد الدكتور جعيص علي أهمية النهوض بالبحث العلمي بشكل عام في تحقيق التنمية والتقدم داخل أي دولة موضحاً أن العلوم والهندسة بشكل خاص هما أكثر المجالات ارتباطاً بالمجالات الصناعية , والاهتمام بتقدمهما يعود بشكل مباشر علي تقدم الاقتصاد ونموه.

وأكد جعيص علي حرص إدارة الجامعة في الوقت الراهن علي الاستعانة بنقل تجارب الدول المتقدمة في تطوير مناهجها والاهتمام بالبحث العلمي في مختلف التخصصات المرتبطة بتحسين جودة الخريج والمنافسة به علي المستوي العالمي.

ومن جانبهم أوضح أعضاء الوفد أن زيارتهم لجامعة أسيوط تأتي في إطار نشاط الوكالة والتي تعمل علي المساعدة في تحقيق النمو الاقتصادي والاجتماعي في الدول النامية ، كما تسهم مشروعاتها وبرامجها المختلفة في دعم وتطوير العملية التعليمية في مختلف الجامعات الحكومية والغير حكومية في تلك الدول حيث تهدف تلك الزيارة إلي الاطلاع علي البرامج التعليمية المميزة المقدمة داخل كليتيّ العلوم والهندسة بالجامعة ، وزيارة لبعض المعامل والتعرف علي الإمكانيات المتوفرة بها من معدات وأجهزة تعليمية ومناقشة بعض أعضاء هيئة التدريس والطلاب لتحديد احتياجاتهم والمجالات التي يمكن للوكالة العمل علي تطويرها أو المستلزمات والمنح التي يمكن تقديمها.

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