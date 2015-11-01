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بدء تشييد قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في البحرين

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بدء تشييد قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في البحرين بدء تشييد قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في البحرين

بريطانيا تدشن قاعدة عسكرية في البحرين

بدأت في البحرين أعمال تشييد أول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في الشرق الأوسط منذ عام 1971.

وبحسب ما ذكرت “BBC” شارك وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وعسكريون من قطاع البحرية في مراسم تدشين العمل على بناء قاعدة إتش إم إس الجُفير في ميناء سلمان.
> ويأتي المشروع بهدف دعم انتشار قوات البحرية الملكية في الخليج من خلال إنشاء قاعدة دائمة ومتطورة.
> وقال هاموند إن القاعدة تُظهر التزام بريطانيا تجاه الشرق الأوسط.

وأضاف وزير الخارجية البريطاني “وجود البحرية الملكية في البحرين مضمون في المستقبل، بما يضمن وجود بريطانيا المستمر شرق السويس”.
> وتابع هاموند قائلا “المنشأة الجديدة ستُمكّن بريطانيا من العمل مع حلفائنا لتعزيز الاستقرار في الخليج وما وراءه”.
> “ليست مثالية”
> وتعرضت البحرين لانتقادات بسبب اتهامات بارتكاب سلسلة من المخالفات بمجال حقوق الإنسان، غير أن هاموند قال إن بريطانيا تساعد الدولة الخليجية على التغير.

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