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البابا تواضروس يقدم التعزية فى ضحايا سقوط الطائرة الروسية

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البابا تواضروس يقدم التعزية فى ضحايا سقوط الطائرة الروسية البابا تواضروس يقدم التعزية فى ضحايا سقوط الطائرة الروسية

البابا تواضروس

قدم البابا تواضروس الثاني بابا الأسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، التعزية فى ضحايا سقوط الطائرة الروسية بشمال  سيناء، مؤكدا أن الشعبين المصرى والروسى تربطهما علاقات تاريخية قديمة.

وقال البابا تواضروس، فى بيان له: “بالأصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الارثوذكسية نتقدم بخالص العزاء للشعب الروسي والحكومة الروسية اللذان تربطنا بهما علاقة تاريخية ممتدة ومستمرة في ضحايا الطائرة الروسية التي سقطت بشبه جزيرة سيناء اليوم.

وأضاف البيان: “مصلين الي الله أن يهب التعزية والصبر لكل  افراد اسرهم وذويهم”.

 

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