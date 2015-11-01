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دراسة: التنوع الغذائى قد يؤدى إلى سوء التمثيل الغذائى

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دراسة: التنوع الغذائى قد يؤدى إلى سوء التمثيل الغذائى دراسة: التنوع الغذائى قد يؤدى إلى سوء التمثيل الغذائى
حذرت دراسة طبية من أن التنوع الغذائى قد يؤدى إلى سوء التمثيل الغذائى.

وأوضح الباحثون أن تناول كل شىء باعتدال يعد خيارا جيدا لضمان استقرار آلية التمثيل الغذائى ودعم الراغبين فى فقدان الوزن الزائد.

وكان الباحثون قد أجروا أبحاثهم على أكثر من 6,814 بالغ من البيض والسود، وتم قياس مستويات ونوعية النظام الغذائى لهم على مدار فترة الدراسة، ووجد الباحثون أن المزيد من التنوع فى النظام الغذائى غير مرتبط بنتائج أفضل، حيث لوحظ حدوث زيادة بنسبة 120% فى محيط الخصر بين الأشخاص الذين قاموا بتنوع مصادرهم الغذائية.
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