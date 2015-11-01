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دراسة طبية تحذرك.. لو تعرضت للتوتر والإجهاد وأنت صغير هيجيلك اكتئاب وأنت كبير

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دراسة طبية تحذرك.. لو تعرضت للتوتر والإجهاد وأنت صغير هيجيلك اكتئاب وأنت كبير دراسة طبية تحذرك.. لو تعرضت للتوتر والإجهاد وأنت صغير هيجيلك اكتئاب وأنت كبير
حذرت دراسة طبية من تعرض البالغين للضغوط والتوتر فى مرحلة الطفولة تجعلهم أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب فى سنوات لاحقة من حياتهم.

وأظهرت الدراسة التى نشرت فى العدد الأخير من مجلة "الطب النفسى البيولوجى" وقامت بتحلل حالة نحو 106 مراهقين فى الفئة العمرية ما بين 11 -15 عاما تم خلالها تحليل منطقة المخ خاصة المناطق المعنية بالعواطف السعيدة والإيجابية، التى خفضت بشكل طبيعى الاكتئاب بين الكثيرين.

وخضع المشاركون فى الدراسة للتصوير بالرنين المغناطيسى جنبا إلى جنب قياس الحالة المزاجية.

ووجد الباحثون ارتباط نوعية من دوائر المخ خلال مرحلة الطفولة مع تجهيز استجابات التوتر، حيث لوحظ أن الأشخاص الذين تعرضوا للتوتر والإجهاد فى مرحلة الطفولة كانوا الأكثر عرضة للمعاناة من نوبات الاكتئاب فى الكبر.

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