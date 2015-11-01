دراسة يابانية تحذر الآباء: تدخينك يدمر أسنان طفلك

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، أشرف عليها باحثون يابانيون، حيث أفادت بأن الأطفال الصغار هم الفئة الأكثر عرضة لحدوث تجاويف الأسنان و"التسوس" إذا كانوا يعيشون فى منزل مع المدخنين.

ووجد الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، والتى شملت أكثر من 77000 طفل ولدوا بين عامى 2004 و2010 فى مدينة كوبى، اليابان، أن الأطفال الذين يعيشون مع مدخنين أكثر عرضة للإصابة بتسوس الإسنان بنسبة تتعدى الضعف، مقارنة بالأطفال الذين يعيشون فى منزل خالى من المدخنين.

وأوضح الباحثون أن الأطفال من عمر سنة إلى ثلاث سنوات أكثر عرضة لتسوس الأسنان بنسبة 50% مقارنة بالأطفال الذين لا يعيشون مع مدخنين.

وقال كبير معدى الدراسة الدكتور كوجى كواكامى، وهو باحث فى جامعة كيوتو فى اليابان يجب على الآباء أخذ هذا السبب فى الاعتبار للإقلاع عن التدخين، لافتاً إلى أن هذه طريقة أخرى لمقدمى الرعاية الصحية لتعزيز فرص إقلاع الآباء عن التدخين.

وأضاف جوناثان شينكين، أستاذ طب أسنان الأطفال فى جامعة بوسطن والمتحدث باسم جمعية طب الأسنان الأمريكية، أن تسوس الأسنان هو أكثر الأمراض المزمنة شيوعاً فى مرحلة الطفولة.