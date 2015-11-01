يسبب أمراض القلب..الاستيقاظ عدة مرات ليلاً أكثر خطورة من النوم لساعات قليلة

نتائج جديدة وخطيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن الاستيقاظ ليلا عدة مرات يرفع فرص الإصابة بأمراض القلب وارتفاع المزاج السيئ أكثر من النوم لساعات قليلة متواصلة دون انقطاع.

وقال الباحثون عبر صحيفة "الديلى ميل" البريطانية، إن اضطراب النوم طوال الليل، له عواقب وخيمة، حيث إن النوم المتواصل مفتاح الشعور بالسعادة والطاقة لليوم التالى.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 62 من الرجال والنساء على مدى ثلاثة أيام متتالية من حيث النوم العادى مع الاستيقاظ القسرى، أو النوم المتأخر القصير المتواصل.

ووجد الباحثون بقيادة المؤلف الرئيسى للدراسة باتريك فينان، أستاذ الطب النفسى والعلوم السلوكية فى جامعة جونز هوبكنز للطب فى بالتيمور، أن المجموعة التى خضعت للاستيقاظ القسرى كانوا اكثر عرضة لانخفاض المزاج الإيجابى فى اليوم الثانى بنسبة 31%، أما المجموعة الأخرى انخفض لديهم المزاج الإيجابى بنسبة 12% فقط.

وأشار فينان إلى أن الاستيقاظ عدة مرات أثناء الليل رفع أيضاً من فرص الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 15% مقارنة بالنوم لفترة قصيرة.

وأضاف الباحثون أن الاستيقاظ عدة مرات خلال الليل هى واحدة من أكثر الأعراض شيوعا من الأرق الذى يصيب حوالى 10٪ من البالغين فى الولايات المتحدة.

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