ضبط فتاة بالإسكندرية تزور شهادة تمريض للسفر للعمل بدولة قطر

تمكنت مباحث مديرية أمن الإسكندرية برئاسة اللواء شريف عبد الحميد فى ضبط فتاة قامت بتزوير شهادة تمريض للسفر بها إلى دولة قطر والعمل بأحدى المستشفيات هناك.

وردت معلومات لضباط قسم مكافحة جرائم الأموال العامة تفيد قيام "أمل. ف. م. م" 23 سنة حاصلة علي دبلوم حاسب آلي مقيمة كفر الدوار – محافظة البحيرة بإصطناع شهادة جامعية تفيد علي خلاف الحقيقة حصولها علي بكالوريوس تمريض جامعة الإسكندرية فرع دمنهور ومهرها ببصمة خاتم شعار الجمهوريه "مقلد" لتقديمها لمكتب تصديقات وزارة الخارجيه بدائرة قسم أول الرمل للتصديق عليها

>بالتنسيق مع مدير مكتب التصديقات، وتم ضبطها أثناء تواجدها بمكتب التصديقات وبحوزتها الشهادة المصطنعه.

توصلت تحريات المباحث إلى قيام المتهمة بإصطناع شهادة جامعية تفيد عبى خلاف الحقيقة اجتيازها بنجاح الدراسات المقررة فى علوم التمريض ومهرها بخاتم شعار الجمهورية حتى تتتمكن من التعاقد مع

>أحدى المستشفيات بدولة قطر التى من ضمن شروط التعاقد معها حصولها على شهادة علوم تمريض.

بمواجهتها أقرت بصحة الواقعة، و تحرر المحضر إداري قسم شرطة أول الرمل وبالعرض على النيابة العامة قررت إخلاء سبيل المتهمه بضمان مالي قدرة "5000" جنيهًا وسددت الضمان المالي.

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