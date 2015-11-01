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محافظ جنوب سيناء يشهد ختام بطولة تحدى القارات لتنس الطاولة بشرم الشيخ

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محافظ جنوب سيناء يشهد ختام بطولة تحدى القارات لتنس الطاولة بشرم الشيخ محافظ جنوب سيناء يشهد ختام بطولة تحدى القارات لتنس الطاولة بشرم الشيخ
شهد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أمس يرافقه الدكتور أشرف صبحى مساعد وزير الشباب والرياضة نائبًا عن المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة، منافسات بطولة العالم لتحدى القارات لتنس الطاولة المقامة حاليًا بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ، بمشاركة 64 لاعبًا ولاعبة يمثلون 44 دولة من 8 قارات على مستوى العالم.

كما قام بتوزيع المداليات على الفائزين، والورود بمشاركة نائب رئيس الاتحاد الدولى لتنس الطاولة، ورئيس الاتحاد المصرى.

حضر الختام اللواء محمود عيسى، سكرتير عام المحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمى، المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى للمحافظة، وعلى أنور الشناوى، مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة، واللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ.

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015

اليوم السابع -11 -2015
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