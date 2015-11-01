ضبط 5 عاطلين بحوزتهم أسلحة ومخدرات بمطروح

>تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة مطروح والقوة المرافقة لهم أثناء قيامهم بالمرور الأمنى بدائرة القسم من ضبط كلاً من "عبد الحكيم.إ.ع. م" 22 عامًا عاطل مقيم عزبة السريكو مطروح، و"نصر الله.م.م. ي" 37 سنة عاطل مقيم العزبة الغربية مطروح وبحوزتهما 37 قطعه لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 250 جرام تقريبًا ومبلغ مالى 250 جنيه و2 سلاح أبيض سكين و2 هاتف محمول و"محمود. م. ع. م" سن 56 مزارع مقيم عزبة الثوانى مطروح وبحوزته سلاح أبيض سكين بدون ترخيص بقصد الدفاع، و"محمد. ج. س ص" 21 سنة عاطل مقيم شارع الإمام مالك مطروح وبحوزته سلاح أبيض مطواه بدون ترخيص بقصد الدفاع ، والمدعو "خالد.م .م .س" 32 سنة سائق مقيم العزبة الغربية مطروح وبحوزته سلاح أبيض مطواه بدون ترخيص بقصد الدفاع.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط إعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح الأبيض بقصد الدفاع والهواتف المحمولة لتسهيل الإتصال بالعملاء.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وجارى عرض المضبوطات والمتهمين على النيابة العامة.