مكتبة الاسكندرية تستضيف القمة العالمية الرابعة للكتاب 6 نوفمبر الجارى

تستضيف مكتبة الاسكندرية القمة العالمية الرابعة للكتاب والاجتماع السنوي للمكتبة الرقمية العالمية وذلك يومي 6-7 نوفمبر بحضور كل من وزير الثقافة حلمى النمنم والدكتور خالد الحلبى رئيس الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات- أعلم ،و الدكتور اسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الاسكندرية ولفيف من الشخصيات العامة ونخبة من المثقفين والمفكرين.

وتعد "القمة العالمية للكتاب" من المبادرات الهامة التي أطلقتها مكتبة الكونجرس وبرعاية من اليونسكو؛ للتأكيد على أهمية الكتاب والمكتبة في الحفاظ على الهويات الثقافية الوطنية، والحضارة الإنسانية.

>تُعقد القمة العالمية للكتاب من عام لآخر في إحدى المدن التي لها بصمة ثقافية عالميًّا، حيث أقيمت في واشنطن وسنغافورة وباريس خلال الأعوام 2012م، 2013م، 2014م على التوالي.

وتستضيف مكتبة الإسكندرية القمة العالمية الرابعة للكتاب هذا العام؛ تعبيرًا عن دورها الثقافي الملموس محليًّا وعربيًّا ودوليًّا، وذلك تحت عنوان "الكتاب والقراءة والتكنولوجيا"، وهي تُعقد لأول مرة في إفريقيا والعالم العربي؛ لمناقشة محاور هامة كدور الترجمة في حفظ الثقافة ونشرها، والكتاب كأداة هامة في التبادل الثقافي وفي تنمية المجتمعات. وستناقش القمة أيضًا قضايا الكتاب والتحديات التي تواجه البلدان العربية والإفريقية؛ من حيث النشر والتوزيع وغيرها من القضايا، علاوة على محاضرات عن تطور الكتب إلى الشكل الإلكتروني، وتأثير ذلك على استيعاب المضمون مقارنة بالكتاب المطبوع.

جدير بالذكر أن المكتبة الرقمية العالمية WDL تتيح على الإنترنت مجانًا مواد أساسية مهمة من دول وثقافات عديدة حول العالم. وتعد أهداف المكتبة الرقمية العالمية الرئيسية هي: تعزيز التفاهم بين الدول والثقافات؛ وتوسيع حجم المحتوى الثقافي على الإنترنت كماً ونوعاً؛ توفير موارد للتربويين والباحثين والجمهور العام؛ وبناء القدرات لدى المؤسسات الشريكة لتضييق الفجوة الرقمية لدى الدول وبينها.

>وتساهم مكتبة الإسكندرية مساهمة فعالة في مشروع المكتبة الرقمية العالمية، باعتبارها أحد الأعضاء المؤسسين لها؛ حيث تعد من أهم مزودي الخدمات التقنية للمشروع، إضافة إلى إثرائها لمحتوى المكتبة الرقمية.

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