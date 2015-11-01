صور| الخبراء الروس يزورون موقع تحطم الطائرة المنكوبة لفحص الحطام

عقد هشام زعزوع، وزير السياحة، جلسة مباحثات بين الجانب المصري والروسي باستراحة كبار الزوار بالمطار، لشرح ملابسات حادث الطائرة الروسية المنكوبة، بالإضافة للاستماع إلي مطالب الجانب الروسي التي تلخصت في الاتفاق على توفير وسائل انتقال إلي الجانب الروسي، لزيارة مكان الحادث ومشاهدة حطام الطائرة للمساعدة في تحليل بيانات الحادث والتي راح ضحيتها 217 راكبًا بالإضافة إلي 7 من أفراد الطاقم.

وقال زعزوع إنه تم الاتفاق علي نقلهم جويًا وبريًا إلي مكان الحادث، لبدء فحص الحطام ومشاهدة أماكن سقوط الطائرة, وقال أنه تم الاهتمام بالتحركات والجهود التي قامت السلطات المصرية في الحادث, وأن هناك اهتمام من الجانب الروسي بضرورة سرعة نقل الجثامين من القاهرة إلي روسيا، لإقامة الشعائر الدينية عليها ودفنها هناك.

وأضاف زعزوع أن وزارة السياحة قامت بتوفير مترجمين للوفود الروسية، بالإضافة إلي تخصيص سيارات علي مدار الـ 24 ساعة يوميًا، لتلبية احتياجات وانتقالات الوفود الروسيةِ.

من جانبه أكد الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني أن عملية تفريغ بيانات الصندوقين الأسودين للطائرة، ستبدأ صباح اليوم، من لجنة تحليل الحوادث المركزية التي تم تشكيلها من وزارة الطيران المدني.

وقال وزير السياحة إن الوفد الروسي والشركة المصنعة للطائرة، سوف يشتركون في تفريغ البيانات الخاصة بالصندوقين, وأن تحليل الحادثة قد يستغرق بعض الوضع الوقت, وكما أكد أن طراز الطائرة شهير ومعروف بسلامته وأمانه, ولن نستطيع الإدلاء بأي بيانات إلا بعد كشف وتحليل ملابسات الحادث.