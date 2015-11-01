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تأجيل إعادة محاكمة 132 متهمًا فى «أحداث كفر الشيخ» لـ 6 ديسمبر

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تأجيل إعادة محاكمة 132 متهمًا فى «أحداث كفر الشيخ» لـ 6 ديسمبر تأجيل إعادة محاكمة 132 متهمًا فى «أحداث كفر الشيخ» لـ 6 ديسمبر

أرشيفية

أجلت محكمة جنايات كفر الشيخ، المنعقدة بممعهد أمناء الشرطة بطرة، أولى جلسات إعادة محاكمة 132 متهماً ، فى ضوء اتهامهم بأحداث العنف التى وقعت بمحيط قسم شرطة كفر الشيخ، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 6 ديسمبر القادم، للاطلاع مع استمرار حبس المتهمين.

كانت محكمة النقض قضت فى يونيو من العام الجارى، بقبول الطعن الذى تقدم به 132 متهمًا ، على الحكم الذى صدر بحقهم فى القضية بالحبس لمدة 10 سنوات لكل منهم، لتقضى بإلغاء الحكم مع تحديد دائرة أخرى لنظر اعادة محاكمتهم.

ويحاكم المتهمون على خلفية أحداث الشغب التى اندلعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بمحيط قسم كفر الشيخ، فى ضوء قيام الأجهزة الامنية بالقبض على المتهم خلال مسيرة نظمتها جماعة الإخوان ، وما دار بها من اشتباكات مع عدد من الاهالى المؤيدين لخارطة الطريق عقب ثورة 30 يونيو، ووقعت بعض الاصابات بين الطرفين، قبل ان يتم إحالة المتهمين للنيابة العامة التى باشرت تحقيقاتها معهم وإحالتهم لمحكمة الجنايات.

 

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