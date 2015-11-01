مصرع طفل صدمته سيارة أثناء لهوه أمام منزله بالمنوفية

لقى طفل بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية، مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء لهوه أمام منزله، تم نقله إلى المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمد مسعود مدير أمن المنوفية، إخطارًا من الرائد سامح العنتبلى رئيس مباحث مركز الباجور يفيد بمصرع يوسف محمد محمدى عامين ومقيم بقرية سبك الضحاك التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية مصرعه، وذلك إثر اصطدام سيارة مجهولة به أثناء لهوه أمام منزله، تم نقله إلى المستشفى.

وبتوقيع الكشف الطبى عليه تبين أن سبب الوفاة كسر بالجمجمة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.