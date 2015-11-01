حجز شخصين انتحلا صفة رجال شرطة لابتزاز السائقين فى منشأة ناصر

قررت نيابة منشأة ناصر حجز شخصين على ذمة تحريات المباحث، انتحلا صفة رجال شرطة، لسحب التراخيص من السائقين وإعادتها لهم مقابل ابتزازهم لدفع مبالغ مالية.

كان قسم مباحث المرور بالقاهرة تلقى بلاغًا من سائقين بأنهما أثناء سيرهما بطريق الأوتوستراد بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر استوقفهما شخصان، وادعيا أنهما أفراد شرطة من مباحث المرور، وسحبا التراخيص الخاصة بهما وطلبا منهما مبلغًا ماليًا قدره 50 جنيهًا لعدم تحرير مخالفات لهما.

بالانتقال وبإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبط "خميس.ع.م" - 48 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة الموسكى، محكوم عليه فى القضية رقم 847 لسنة 2013 "ضرب" والمقضى فيها بالحبس سنة بحوزته (جهاز لاسلكى، مبلغ مالى)، و"جمال.ع.ح" - 44 سنة، مقيم بدائرة قسم شرطة شبرا الخيمة ثان بمحافظة القليوبية، محكوم عليه فى القضية رقم 3152 لسنة 2013م "تبديد" وبحوزته (عدد من رخص تسيير السيارات)، وذلك أثناء توقيفهما سيارات الأجرة وإيهام أصحابها بأنهما أفراد شرطة والتحصل منهم على مبالغ مالية نظير عدم تحرير محاضر لهم.

بمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأخطرت النيابة العامه والتى أمرت بما سبق.