القبض على المهندسة المتهمة بقتل زوجها ودفنه أسفل السرير فى إمبابة

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهمة بقتل زوجها ودفن جثته أسفل السرير بمنطقة إمبابة، واعترفت المتهمة بارتكاب الجريمة بسبب خلافاتها الدائمة مع زوجها المجنى عليه، وطلبها الطلاق منه أكثر من مرة.

تلقى اللواء خالد شلبى نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا بالعثور على جثة مدفونة أسفل سرير بمنطقة إمبابة، وبإجراء التحريات تبين أن المجنى عليه مهندس تم قتله ودفن جثته أسفل سرير غرفة نومه ووضع كمية من الأسمنت لإخفاء الجثة.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء مجدى عبد العال مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى أن المجنى عليه تجمعه خلافات أسرية مع زوجته التى تعمل مهندسة، وتطورت تلك الخلافات فى الآونة الأخيرة، بعدما تدخل أفراد أسرتيهما للصلح بينهما، وعجزوا عن إنهاء تلك الخلافات.

واكتشفت والدة الزوجة هدوءا بالشقة بالرغم من تواجد سيارة زوج ابنتها أمام العقار، فصعدت إلى الشقة ولم تعثر على ابنتها إلا أنها اكتشفت الجثة، وتوصلت التحريات الأولية إلى تورط الزوجة فى قتل زوجها وهروبها عقب ارتكاب الجريمة.

بإعداد الأكمنة، تمكن المقدم محمد أمين رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من ضبط المتهمة، وبمواجهتها اعترفت أمام العقيد غيهاب شلبى مفتش مباحث شمال الجيزة بارتكاب الجريمة، حيث أكدت أنها طعنته بالسكين ثم دفنته أسفل السرير ووضعت كمية من الأسمنت على الجثة لإخفاء الجريمة .

وأضافت المتهمة أن الخلافات الأسرية الدائمة بينها وبين زوجها دفعتها لقتله، خاصة أنها طلبت منه الطلاق عدة مرات وفشلت فى الانفصال عنه، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

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