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أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة

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أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة أمن الإسكندرية يضبط عددا من الخارجين على القانون وبحوزتهم مواد مخدرة
نجحت مباحث مديرية أمن الإسكندرية، برئاسة اللواء شريف عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائى فى ضبط عدد من الخارجين على القانون وبحوزتهم كمية من المواد المخدرة.

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة اللبان، من ضبط كل من "الحسن ح م م" 24 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته قطعة لمخدر الحشيش "تزن حوالى 85 جراما".

كما تم ضبط "ناصر ا ع" 41 سنة عاطل مقيم دائرة القسم بحوزته عدد "18" قرصا مخدرا، ومبلغ مالى 195 جنيهاً، وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة كرموز، من ضبط كل من "محمد م ع" 54 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم، بحوزته عدد "4" قطع لمخدر الحشيش "تزن حوالى 75 جراما – بقصد الاتجار"، ومبلغ 365 جنيهاً - هاتف محمول .

كما تم ضبط "محمد ف ا" 30 سنة عاطل "له معلومات جنائية مسجلة" مقيم دائرة القسم، بحوزته عدد "11" لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 25 جراما – بقصد الاتجار"، ومبلغ 285 جنيهاً - هاتف محمول .

و"عبد الرازق ا ا" 41 سنة عاطل مقيم رأس الحكمة – محافظة مطروح بحوزته لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 25 جراما – بقصد الاتجار "ومبلغ 185 جنيهاً، وهاتف محمول.

كما وردت معلومات لضباط قسم مكافحة المخدرات، تفيد قيام "محمود ا م" 41 سنة عاطل مقيم دائرة الدخيلة السابق اتهامه فى عدد "3" قضايا مخدرات آخرهم القضية جنايات أول العامرية، بمزاولة نشاط إجرامى فى مجال الاتجار فى المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بحوزته لفافة لمخدر الهيروين "تزن حوالى 200 جرام" ومبلغ 1470جنيهاً - ميزان حساس - هاتف محمول أثناء قيادته السيارة رقم س ق ى بطريق إسكندرية/ مطروح دائرة قسم شرطة أول العامرية.

أقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه واستخدام الميزان فى وزن المواد المخدرة والسيارة فى عملية الترويج
> وتحرر المحضر جنايات قسم شرطة أول العامرية، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365

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