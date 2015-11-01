الطب الشرعى: تسلمنا 113 جثة بينها 23 أشلاء من ضحايا الطائرة الروسية

قال المستشار شعبان الشامى مساعد وزير العدل لشئون مصلحة الطب الشرعى، إن مشرحة زينهم تسلمت حتى الآن 113 جثة بينهم 23 جثة أشلاء من ضحايا الطائرة الروسية، وإن خبراء المصلحة سحبوا عينات "دى إن إيه" وأجروا التصوير الجنائى لهم وقاموا بعملية ترقيمهم.

وأضاف "الشامى" فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "أنه فى الطريق 50 جثة أخرى و9 جثث قادمة بالإسعاف "لافتاً إلى أن النيابة العامة ناظرت الجثث وأجرت معاينتها، وأنهم فى انتظار قرار النيابة العامة بالتشريح من عدمه".

وتابع الشامى حديثه مسترسلا أنه تم التنسيق مع رئيس القسم القنصلى الروسى، حول آلية تسليم جثث ضحايا الطائرة المنكوبة أمس، للسفارة الروسية وذويهم.

- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة

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