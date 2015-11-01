المرور: تكثيف حملات المخدرات على كافة المحاور للحد من حوادث الطرق

أفاد النقيب أحمد حافظ، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، بعدم وجود كثافات على الطرق السريعة والصحراوية ولاسيما طريق إسكندرية الصحراوى، مؤكدا انتشار أجهزة رادارات على الطرق لمراقبة السرعات على الطرق.

وأعلن مشرف غرفة عمليات إدارة المرور، فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد"، على فضائية صدى البلد، تكثيف حملات المخدرات على كافة المحاور بناء على تعليمات مدير الإدارة العامة للمرور، والتنسيق مع وزارة الصحة لعمل الحملات اللازمة للحد من ظاهرة تعاطى المخدرات أثناء القيادة والحد من الحوادث على الطرق.

وعن حركة المرور بالعاصمة، قال "حافظ" إن قلب العاصمة يعمل بشكل جيد ومحور 26 يوليو يعمل بشكل جيد والاتجاه القادم من مناطق لبنان وأكتوبر والعكس يسير بشكل طبيعى، لافتا إلى أن كوبرى 15 مايو شهد بعض الكثافات خاصة أعلى منطقة ساقية الصاوى ولكن دون تأثير الحركة المرورية، مؤكدا الانتهاء من هذه الكثافات منذ قليل.

وتابع "بالنسبة لكوبرى أكتوبر ما زال يشهد بعض الكثافات خاصة مناطق أعلى رمسيس سواء القادم من مناطق القاهرة أو الاتجاه الآخر وأن هناك توقفات فى تلك المنطقة وبعدها استكمال السير طبيعى".

وعن الحركة بطرق صلاح سالم وعمارات العبور الأوتوستراد وكافة المحاور الرئيسية، أكد النقيب أحمد حافظ، مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، أنها تعمل بشكل جيد.