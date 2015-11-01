صنداى تايمز: الطائرة الروسية المنكوبة تعرضت لحادث سابق فى مطار القاهرة

قالت صحيفة الصنداى تايمز إن الطائرة الروسية المنكوبة تعرضت من قبل لضرر كبير عام 2001 فى مطار القاهرة، عندما اصطدم ذيلها بالمدرج أثناء الهبوط وهو الحادث الذى يعرف بـ"ضربة الذيل".

وتشير الصحيفة البريطانية، فى تقرير الأحد، إلى أن الطائرة من إنتاج عام 1997، ويجرى تشغيلها من قبل شركة "ميتروجيت" منذ عام 2012، موضحة أن شركة "كوجاليمافيا" المالكة لمتروجيت، تواجه حاليا تحقيقات جنائية تتعلق بتجاوزات ماضية خاصة بإجراءات الصيانة.

واستبعد المسئولون الروس ارتكاب الطيار أى أخطاء مؤكدين أن قائد الطيارة، فاليرى نيموف، 48 عاما، لديه خبرة طويلة من التحليق وتلقى تدريبا موسعا على تشغيل الطائرة إيرباص A321، بمركز تدريب فى تركيا عام 2008.

وسقطت الطائرة الروسية صباح السبت، فى منطقة العريش عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ولقى جميع من كانو على متنها، أكثر من 200 شخص، حتفهم.

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