الشرطة السودانية تضبط شحنة مخدرات بميناء بورتسودان

>أعلنت شرطة جمارك ولاية البحر الأحمر السودانية ، عن ضبط شحنة مخدرات وصفتها بـ"الضخمة"، واردة للبلاد داخل حاوية قادمة من إحدى الدول العربية (لبنان) ، عبر ميناء بورتسودان ، وتزن 645 كيلو جراما من مخدر الحشيش.

وقال اللواء شرطة عبد الحفيظ صالح رئيس هيئة الجمارك السودانية - فى تصريح صحفى اليوم الأحد - إن شحنة المخدرات التى ضبطت كانت مخبأة فى تجويف داخلى للثلاجات التى ملأت الحاوية ، وداخل عبوات زنة " كيلو " ، فيما يبلغ الوزن الكلى لشحنة المخدرات حوالى 645 كيلو جراما .

وأوضح أن المعمل الجمركى أثبت أن محتوى الشحنة عبارة عن حشيش من شجيرات "القنب الهندي" ، مضيفا أن شرطة الجمارك السودانية تلقت معلومات مسبقة حول شحنة المخدرات - التى استوردتها إحدى الشركات من لبنان - مشيرا إلى أنه على إثر ذلك تم ضبط الشحنة واحتجازها عند محطة الأشعة السينية ، ووضعت تحت حراسة أمنية مشددة بالميناء ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة .

وأوضح أن الضبطية تأتى فى إطار جهود الجمارك للحد من ظاهرة التهريب وحماية الاقتصاد والمجتمع ، منوها إلى قدرة الجمارك على اكتشاف كافة البضائع المهربة مهما تنوعت وحيل المهربين.

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