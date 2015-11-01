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مصادر يمنية: مقتل شخص وإصابة 5 فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة إب

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مصادر يمنية: مقتل شخص وإصابة 5 فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة إب مصادر يمنية: مقتل شخص وإصابة 5 فى انفجار سيارة مفخخة بمحافظة إب

أكدت مصادر طبية اليوم الأحد مقتل شخص وإصابة خمسة آخرين فى انفجار سيارة مفخخة فى محافظة إب 193 كم جنوب صنعاء.

وقالت المصادر إن سيارة مفخخة وضعت أمام فندق "الواحة" فى شارع "الدائري" بمدينة إب انفجرت صباح اليوم ، مشيرة إلى أن الانفجار خلف أيضاً أضراراً مادية كبيرة فى المبانى المجاورة للفندق، وأشارت المصادر إلى أن هذه الحصيلة تعتبر أولية وأن عدد الضحايا مرشح للزيادة نتيجة وجود حالات حرجة بين الجرحى، ولم تعلن أى جهة مسؤوليتها عن الانفجار.

يشار إلى أن محافظة إب تشهد اضطراباً أمنياً جراء المواجهات اليومية بين الحوثيين، مدعومين بقوات موالية للرئيس اليمنى السابق على عبد الله صالح، والمقاومة الشعبية التى تحاول استعادة السيطرة على المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.

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