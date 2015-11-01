حماس: من الحكمة ألا ندخل فى مواجهة مع إسرائيل خلال الانتفاضة الجارية

فى تنصل واضح من الانتفاضة الشعبية الجارية بالأراضى الفلسطينية المحتلة سواء فى الضفة الغربية، أو مدينة القدس، خوفا على مصالحها، قال عضو المكتب السياسى لحركة "حماس" موسى أبو مرزوق، إن الحكمة تقتضى بأن لا ندخل فى مواجهة مسلحة مع إسرائيل خلال "الانتفاضة الشعبية".

‏وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية، أن أبو مرزوق، أكد ذلك خلال حديث تليفزيونى لقناة "القدس" الفضائية، التى تبث من قطاع غزة.

يأتى ذلك بعد يومين من تصريحات عضو المكتب السياسى أيضًا لحركة "حماس" محمود الزهار، التى زعم فيها ضرورة توحيد الصف الوطنى الفلسطينى لدعم انتفاضة القدس.

وزعم أبو زهار بأن انتفاضة القدس حققت دورها ولا أحد يعرف كيف ستنتهى، فى محاولة منه لإلصاق "حماس" بالانتفاضة الشعبية ضد إسرائيل بالضفة.