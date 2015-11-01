الأسوشيتدبرس:مساعد طيار الطائرة المنكوبة شكا من حالتها لابنته قبيل الإقلاع

أخبار روسيا

قالت زوجة مساعد الطيار، فى الطائرة الروسية المنكوبة التى سقطت فى سيناء، صباح أمس السبت، إن زوجها شكا من حالة الطائرة قبيل إقلاعه بها.

وبحسب وكالة الأسوشيتدبرس، فإن ناتاليا تروخاشوفا، زوجة مساعد الطيار، قالت فى لقاء مع التليفزيون الروسى، مساء السبت، إن ابنتهم هاتفت والدها قبيل إقلاع الطائرة من مطار شرم الشيخ وقد شكا الأب من الأحوال الفنية للطائرة.

وفيما استغل تنظيم داعش الحادث، زاعما مسئوليته عن إسقاط الطائرة، فإن الوكالة الأمريكية تشير إلى أن التنظيم الإرهابى لم يقدم أى دليل. ونقلت تصريحات وزير النقل الروسى، ماكسيم سوكولو، لوكالة إنترفاكس الروسية، قائلا إن مثل هذه التقارير لا يجب الاعتماد عليها.

وتقول الأسوشيتدبرس إن المسلحين فى سيناء لم يسقطوا حتى الآن أى طائرات تجارية أو مقاتلات حربية، ورغم بعض التقارير الإعلامية الواردة بشأن حصولهم على صواريخ مضادة للطائرات إلا أن هذه الصواريخ لا تستهدف سوى الطائرات التى تطير على مسافات منخفضة.

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