محمد إبراهيم سليمان يتقدم بطلب لجهاز الكسب للتصالح فى قضية "الحزام الأخضر"

تقدم المهندس إبراهيم سليمان، وزير الإسكان الأسبق، بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح مع الدولة فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"الحزام الأخضر".

وكشف مصدر قضائى أن وزير الإسكان الأسبق تقدم بطلب لوزارة العدل للتصالح مع الدولة، وسداد قيمة المبالغ التى حصل عليها دون وجه حق، فى أرض الحزام الأخضر، وذلك للتصالح مع الدولة وإنهاء إجراءات محاكمته فى القضية.

وأضاف المصدر لــ"اليوم السابع" أن قرار جهاز الكسب بشأن التصالح سيحدد موقف إبراهيم سليمان فى القضايا المتعلقة بالكسب غير المشروع، وأن طلب التصالح سيتم تقديمه لمحكمة الجنايات فى جلستها القادمة لتحديد موقفه القانونى، مشيرا إلى أن فريق الدفاع عنه أعلن أنه بصدد التقدم بطلب جديد للتصالح فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"سوديك" والتى تمت معاقبته فيها بالسجن 3 سنوات ورد أكثر من مليار جنيه للدولة.