إخلاء عقار جديد من السكان بعد انهيار جزء منه فى الإسكندرية

أخلت محافظة الإسكندرية عقارا من سكانه بعد انهيار أجزاء منه، لخطورته على حياة قاطنية.

تلقى اللواء أحمد عبد الجليل حجازى مساعد وزير الداخلية لأمن الإسكندرية، بلاغاً من مأمور قسم شرطة اللبان بانهيار سلم العقار شارع بحرى بك.

انتقل ضباط القسم وقوات من إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مساحته 75 مترا تقريبا "بناء قديم" مكون من أربعة طوابق "مشغول بالسكان" وسقوط سقف بئر السلم على سلم العقار، مما أدى لانهيار السلم بالكامل واحتجاز بعض قاطنى العقار.

تمكنت قوات الحماية المدنية من إنزالهم دون حدوث إصابات، وتم إخطار عمليات المحافظة وحى غرب وتنبه على قاطنى العقار بالإخلاء "تم الإخلاء" ولم يؤثر ذلك على العقارات المجاورة، وتحرر المحضر إدارى قسم اللبان وجارٍ العرض على النيابة.

يذكر أن الإسكندرية شهدت فى الآونة الأخيرة انهيارات متعددة من العقارات وإخلاء عدد من قاطنيها لحين إصدار قرارات بشأنها.