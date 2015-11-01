شركة الخطوط الجوية الروسية تستبعد خطأ قائد الطائرة المنكوبة بسيناء

استبعدت شركة الطيران القابضة الروسية "كوجالى مافيا" والتى تعرف أيضا باسم "ميتروجيت" وجود خطأ بشرى وراء سقوط طائرة الركاب الروسية ايرباص 321 فى وسط سيناء.

ونسبت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية -فى تقرير بثته على موقعها الإلكترونى اليوم الأحد- إلى الشركة المالكة القول إن "قائد الطائرة الكابتن فاليرى نيموف لا يعد مسئولا عن حادث سقوط الطائرة ويستبعد وجود خطأ بشرى، وإنما ترجع المأساة لحدوث خلل فنى وتقنى بالطائرة، حيث ألمحت تقارير مختلفة إلى أن مشكلة ميكانيكية لعبت دوراً فى ذلك".

كما نسبت الوكالة فى تقريرها إلى مصادر أمنية القول إن "الفحص المبدئى لموقع تحطم الطائرة أظهر أن سقوط الطائرة سببه عطل فنى وفقا لما أعلنته المتحدثة الرسمية باسم شركة الطيران" المالكة للطائرة.

ونقلت الوكالة فى تقريرها عن المتحدثة باسم الشركة أوكسانا جولوفينا قولها إن قائد الطائرة المنكوبة فاليرى نيموف /48 عاما/ كان فى الأصل طيارا سابقا فى الجيش الروسى وخدم فى الطيران العسكرى، وكان يقود المقاتلات والطائرات العسكرية التى تقل كبار الضباط العسكريين والشخصيات العسكرية، وتدرب على قيادة مختلف أنواع الطائرات المدنية مثل "توبوليف 134" و"توبوليف 154"، ومن ثم أتقن قيادة طائرات طراز "بوينج" و"أيرباص".

ووفقا للشركة يعتبر نيموف من أمهر الطيارين الروس ويتمتع بلمسة فنية رائعة ولديه خبرة واسعة وتلقى تدريبات فى فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا.