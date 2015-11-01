أخبار عاجلة

حظك اليوم برج القوس السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العقرب السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج الميزان السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حظك اليوم برج العذراء السبت 8/4/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى -
حزب الله: الهجوم الأمريكي على سورية "خطوة حمقاء" -
مدفيديف: نحن على شفا صراع عسكري مع الولايات المتحدة -
مجلس الشيوخ الأمريكي يقر اختيار القاضي جورساتش لعضوية المحكمة العليا -
ترامب يشيد "بتقدم هائل" في المحادثات مع الرئيس الصيني -
التعليم تكرم الفائزين في مسابقة "اللغة العربية الفصحى" -
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء

Google+ Print
وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء
توجه وزيرا النقل والطوارئ الروسيان ماكسيم سوكولوف وفلاديمير بوتشكوف، صباح اليوم الأحد، إلى مكان تحطم طائرة الركاب الروسية أمس السبت، فى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأوضحت وكالة "نوفستى" الروسية أن الوزيرين يترأسان فريقا كبيرا من خبراء الإنقاذ الروس الذين وصلوا إلى القاهرة على متن ثلاث طائرات للمشاركة مع زملائهم المصريين فى أعمال البحث عن جثث ضحايا تحطم الطائرة وإرسالها إلى الوطن.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيرباص — 321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" تحطمت فى سيناء، أمس السبت، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وكان على متنها 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم ولقى الجميع مصرعهم.

وصرح الوزير بوتشكوف، صباح اليوم، بأن عمليات البحث الجارية عن جثث قتلى تحطم طائرة "ايرباص- 321" فى ، سيتم الانتهاء منها فى غضون عدة أيام.

وفى روسيا أعلنت السلطات الأحد، يوما حدادا على ضحايا طائرة الركاب المنكوبة فى مصر.

وقد وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا، أمس السبت، أعلن فيه يوم حداد فى عموم روسيا حيث ستنكس الأعلام على جميع المبانى الحكومية وتلغى الاحتفالات والبرامج الترفيهية.


>- مصدر : انتشال 175 جثة حتى الآن من ضحايا الطائرة الروسية المنكوبة
>

-استئناف عمليات البحث عن حطام الطائرة الروسية المنكوبة بوسط سيناء
>

- ملك الأردن يعزى الرئيس الروسى فى حادث تحطم الطائرة
>

- الصحف المصرية:الصندوق الأسود يكشف أسرار سقوط الطائرة الروسية بسيناء..حرب الحكومة على مصانع البرجر..الدقهلية تواجه ارتفاع الأسعار بمنافذ بيع تحت رقابة الجيش..مصادر: تغيير 7محافظين قبل انتهاء الانتخابات
>

- ردود أفعال واسعة حول رفض عرض إسرائيل مساعدة مصر وروسيا فى البحث عن الطائرة المنكوبة.."الوفد" مصر قادرة على التعامل مع الكوارث.. والكرامة: تريد فرصة للتواجد بسيناء.. و"المؤتمر"يطالب بكشف ملابسات الحادث
>

- وصول طائرة روسية خاصة جديدة على متنها مسئولون روس إلى مطار القاهرة
>

- مصادر: وزير السياحة يلغى زيارته للندن لمتابعة تحقيقات حادث الطائرة الروسية
>

- النائب العام يُصدر قرارًا بحظر التواجد فى موقع حطام الطائرة الروسية
>

- هشام زعزوع: أجلت سفرى إلى لندن لمتابعة سير التحقيق حول الطائرة الروسية
>

- بعد تحطم الطائرة الروسية.. 6 معلومات لا تعرفها عن الصندوق الأسود.. "مش أسود" أصلاً.. ضد المياه ضد النار.. ووظيفته الرئيسية التجسس.. والطيارون لا يحبونه
>

- وزير الخارجية الأمريكى يعزى لافروف فى ضحايا الطائرة الروسية
>

- خبير: تحقيقات حادث الطائرة الروسية المنكوبة يحتاج لشهور
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

وزير قطاع الأعمال يعود إلى مصر بعد جراحة ناجحة في ألمانيا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

مندوب مصر بمجلس الأمن: التسوية في سوريا ممكنة إذا خلصت النوايا

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

قرطام يضع «روشتة» بناء الشخصية المصرية

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر

الطيب: أبواب الأزهر مفتوحة ليتامى مصر