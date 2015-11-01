وزيرا النقل والطوارئ الروسيان يتوجهان لموقع حادث الطائرة فى سيناء

توجه وزيرا النقل والطوارئ الروسيان ماكسيم سوكولوف وفلاديمير بوتشكوف، صباح اليوم الأحد، إلى مكان تحطم طائرة الركاب الروسية أمس السبت، فى شبه جزيرة سيناء المصرية.

وأوضحت وكالة "نوفستى" الروسية أن الوزيرين يترأسان فريقا كبيرا من خبراء الإنقاذ الروس الذين وصلوا إلى القاهرة على متن ثلاث طائرات للمشاركة مع زملائهم المصريين فى أعمال البحث عن جثث ضحايا تحطم الطائرة وإرسالها إلى الوطن.

يذكر أن الطائرة الروسية المنكوبة من طراز "إيرباص — 321" التابعة لشركة "كوغاليم آفيا" تحطمت فى سيناء، أمس السبت، أثناء رحلتها من شرم الشيخ إلى مدينة سانت بطرسبورغ الروسية، وكان على متنها 217 راكبا و7 من أفراد الطاقم ولقى الجميع مصرعهم.

وصرح الوزير بوتشكوف، صباح اليوم، بأن عمليات البحث الجارية عن جثث قتلى تحطم طائرة "ايرباص- 321" فى مصر، سيتم الانتهاء منها فى غضون عدة أيام.

وفى روسيا أعلنت السلطات الأحد، يوما حدادا على ضحايا طائرة الركاب المنكوبة فى مصر.

وقد وقع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا، أمس السبت، أعلن فيه يوم حداد فى عموم روسيا حيث ستنكس الأعلام على جميع المبانى الحكومية وتلغى الاحتفالات والبرامج الترفيهية.

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