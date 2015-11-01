انتهاء إضراب عمال غزل المحلة بعد قرار الشركة القابضة صرف علاوة 10%(تحديث)

أنهى عمال غزل المحلة إضرابهم بعد قرار الشركة القابضة صرف علاوة 10%.

وانتظم عمال شركة غزل المحلة صباح اليوم فى العمل، بعد إضراب استمر نحو 10 أيام، تكبدت الشركة خلاله خسائر بلغت نحو 30 مليون جنيه.

وبحسب المصادر فإن جميع العاملين انتظموا فى العمل صباح اليوم، بعد انتظام الوردية المسائية مساء أمس.

من جانبه قال الدكتور أحمد مصطفى رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للغزل والنسيج لـ "اليوم السابع"، إن جميع العمال انتظموا فى العمل، وتقرر صرف علاوة الـ 10% لهم، لافتاً إلى أن العاملين سيضاعفون جهودهم لاحتواء الخسائر الماضية.

كان عمال المحلة أضربوا عن العمل، للمطالبة بصرف العلاوة، وبتحقيق بعض المطالب الأخرى.