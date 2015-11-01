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الخارجية: نتواصل مع السلطات الكويتية لوقف ترحيل المواطنين المصريين

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الخارجية: نتواصل مع السلطات الكويتية لوقف ترحيل المواطنين المصريين الخارجية: نتواصل مع السلطات الكويتية لوقف ترحيل المواطنين المصريين
قال السفير هشام النقيب مساعد وزير الخارجية للقطاع القنصلى والمصريين فى الخارج، إنه يتابع عن كثب مع قنصل العام فى الكويت أوضاع المصريين المحتجزين على خلفية المشاجرة التى نشبت بالكويت، مساء أمس السبت، بينهم وبين عدد من المواطنين الكويتيين الذى قام على أثرها مواطن كويتى بدهس المواطن المصرى أحمد عاطف فرغلى، والذى توفى على الفور، بالإضافة إلى إصابة المواطن خلف محمد محمد بكر -حالته حرجة- ويتواجد حالياً بالعناية المركزة، والمواطن محمد إبراهيم عبد الغنى نصر الدين، وحالته مستقرة .

وأشار النقيب إلى أن القنصلية المصرية بالكويت قامت على الفور ببذل مساعيها والتدخل لدى السلطات الكويتية، لمحاولة وقف قرار ترحيل المواطنين المصريين، كما بذلت جهوداً حثيثة بالتواصل مع السلطات الكويتية أسفرت عن توجيه تهمة القتل العمد للكويتى الذى دهس المواطن المصرى .

ولفت النقيب إلى أن القطاع القنصلى يواصل اتصالاته ومتابعته لأوضاع المصريين المصابين والمحتجزين، كما يقوم بالتواصل لسرعة إنهاء إجراءات نقل جثمان المتوفى المصرى على نفقة الدولة وتسليمه لذويه لدفنه فى نصر.


>- "صحافة المواطن".. مقتل مصرى بالكويت وإصابة آخرين فى مشاجرة
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