طالب إعدادى يغتصب ابنة خاله طفلة 4 سنوات ويقتلها فى أسيوط

أنهى طالب بالصف الثالث الإعدادى حياة بنت خاله الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات، بعد أن استدرجها إلى منزل مهجور واغتصبها، وعندما استغاثت وعلا صوتها قام بتكميم فمها فماتت.

تلقى اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء أسعد الذكير مدير إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط يفيد ورود بلاغ من "عماد.ك.ح" مقيم بقرية كمبوها بمركز ديروط باختفاء ابنته "مريم" 4 سنوات أثناء ذهابها للحضانة التى تبعد 200 متر عن منزلها.

ولخطورة القضية كون أن المتغيبة طفلة على الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية والعميد الدكتور منتصر عويضة رئيس مباحث المديرية، وضم العميد أشرف رياض رئيس فرع الأمن العام والعميد مصطفى سالم وكيل فرع بحث الشمال والرائد عبد الغفّار الراحل ضابط مباحث بمركز ديروط .

ودلت التحريات على استبعاد أن تكون الفتاة مخطوفة حيث إنها ليست مطمعا كون والدها رجل فقير ومستواه المادى معروف بين أهل قريته فضلا عن أنه لم يحدث اتصال أو طلب فدية لعدة ساعات بعد تغيبها.

بدأ فريق البحث فى تقصى الحقيقة وتوصلت التحريات لمعلومات أن الطفلة كان لها مشاهدة أمام سوبر ماركت قبل الحضانة قامت بشراء شيبسى منه ثم جاءت معلومات بأنه تم رؤيتها مع ابن عمتها ويدعى "فادى. ب. س" 15 سنة طالب بالصف الثالث الإعدادى، وعلى الفور تم ضبطه.

وبمواجهته اعترف بمقابلتها واستدراجها إلى منزل مهجور واغتصبها وعندما استغاثت وعلا صوتها قام بتكميم فمها بقطعة قماش حتى فارقت الحياة وقام بوضع الجثة داخل جوال وتركها داخل المنزل حتى يجد فرصة للتخلص منها، إلا أن فريق البحث توصل إلى الجانى قبل التخلص من جثة المجنى عليها.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتهم، وتحرير محضر وعرضه على النيابة العامة.