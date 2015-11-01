إسرائيل تسلم جثتى شابين فلسطينيين قاما بعمليات فدائية الشهر الماضى

>سلمت إسرائيل الجانب الفلسطينى جثتى شابين فلسطينيين هما محمد غنيمات الذى قام بعملية الطعن فى بيت شيمش، ورائد جرادات الذى قام بعملية الطعن فى بيت عنون الشهر الماضى.

وأشار راديو "صوت إسرائيل" اليوم "الأحد"، إلى أنه لم يتم بعد التوصل إلى اتفاق على إعادة جثث سبعة شباب أخرين من الخليل، علما بان الجانب الفلسطينى رفض اشتراط إسرائيل لاعادتها باقامة مراسم دفن مقلصة خلال ساعات الليل.

وأشار الراديو إلى أن اسرائيل وضعت هذا الشرط فى أعقاب جنازة حاشدة أقيمت فى الخليل امس لخمسة شباب كانت جثثهم قد سلمت الليلة قبل الماضية واعقبت مواجهات مع قوات الأمن.

وقد عارض وزير الامن الداخلى الإسرائيلى جلعاد أردان تسليم جثث الشباب الفلسطينيين الذين يستشهدون فى عمليات الطعن مؤخرا، وأرجع رفضه، إلى خشيته أن تتحول مراسم دفن الشباب إلى مركز للتحريض والإرهاب على حد قوله.