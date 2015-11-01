استعدادت يمنية لإعصار تشابالا

توقع المركز الوطنى للأرصاد الجوية اليمنى أن يتحرك الاعصار المدارى تشابالا غربا نحو شرق خليج عدن فى المياه الاقليمية وأعالى البحار وسواحل محافظات سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة فى الجنوب .

وقال المركز - فى نشرته الجوية اليوم الأحد- إن امتدادات تأثيرات الاعصار بدأت منذ عصر أمس على شواطئ سقطرى والمهرة وستصل اليوم إلى شرق خليج عدن.

وأضاف أن الإعصار المدارى يصاحبه سماء ملبدة بالغيوم مصحوبة بالعواصف الرعدية والأمطار الغزيرة ورياح جنوبية شرقية تتجاوز سرعتها 220 فى الساعة وستكون الرؤية الأفقية منخفضة جدا وارتفاع الموج ما بين 8 إلى 10 أمتار على شواطىء المحافظات الاربع .. محذرا من الإبحار أو الصيد حتى انتهاء الاعصار.

وتشير آخر التقارير عن الإعصار أن يمر مركز الاعصار على بعد 140 كيلومترا من جزيرة سقطرى مساء اليوم مع هطول أمطار غزيرة تكون سيولا جارفة بشكل خطر فى جميع سواحل الجزيرة ويبتعد تدريجيا بعد ظهر غد / الأثنين / إلى محافظتى المهرة وحضرموت جنوب شرق البلاد وسط تحذيرات من خطورة حدوث فيضانات واسعة النطاق وسيول جارفة فى المحافظتين خاصة المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب وارتفاع مستوى مياه البحر عن المستوى العادى فى جميع سواحل المحافظات الجنوبية.

ووجهت قيادة غرفة العمليات المركزية بمحافظة حضرموت التى شكلها الرئيس اليمنى الخاصة بمواجهة مخاطر الاعصار السلطات المحلية بمحافظات سقطرى وحضرموت والمهرة وشبوة بإيقاف الدراسة ابتداء من اليوم حتى إشعار آخر واستخدام المدارس فى حالات الايواء العاجلة وطالبت المحافظين والسلطات المحلية باتخاذ التدابير الممكنة لإجلاء السكان من الأماكن الخطرة كالسواحل والأودية ومتابعة النشرات الجوية بصورة مستمرة ورفع حالة الطوارىء فى المستشفيات والمنشأت الطبية .

وأوضحت وكالة الانباء اليمنية الحكومية أن غرفة العمليات ناقشت فى اجتماع لها برئاسة وزير الداخلية اللواء الركن عبده الحذيفى آلية العمل لمواجهة تداعيات الإعصار، وتواصلت القيادة مع رئاسة هيئة الأركان العامة لإصدار الأوامر للقوات المسلحة فى المناطق المتوقع تعرضها للإعصار استعدادا للقيام بعمليات الإجلاء والإغاثة والإنقاذ وتسخير كافة الإمكانيات المتاحة كالمروحيات لإجلاء وتأمين المواطنين.

كما تواصلت غرفة العمليات المركزية مع غرف العمليات الفرعية فى المحافظات الأربع لتزويدها بالتطورات أولا بأول.. وبحسب المعلومات لدى قيادة غرفة العمليات فإن عدد سكان المناطق الواقعة على المسار المتوقع للاعصار يصل الى الى نصف مليون نسمة .

كما بدأت غرفة العمليات المركزية بالتواصل مع الجهات المانحة والداعمة لتأمين الاحتياجات اللازمة لعمليات الاجلاء والايواء والتأمين والغذاء والدواء مثل مركز الملك سلمان واللجنة الخيرية العمانية للإغاثة ومنظمة الصحة العالمية.

كما أجرى خالد بحاح نائب الرئيس رئيس الوزراء الليلة الماضية اتصالات هاتفية بمحافظى سقطرى والمهرة وحضرموت وشبوة اطمأن فيها على الاستعدادات التى تقوم بها غرف العمليات التى تم تشكيلها لمواجهة إعصار تشابالا .. وطالب السلطات المحلية فى المحافظات الأربع بضرورة رفع الاستعدادات لتجنب وقوع أى خسائر بشرية بسبب الإعصار.

وأمر بحاح الحكومة بوضع كافة إمكاناتها فى مواجهة الاعصار والتنسيق فيما بينها ووضع فرق الطوارئ والإجلاء والإيواء فى حالة تأهب.

وفى تطور آخر، أشارت الوكالة إلى أن الهلال الاحمر الإماراتى خصص 25 سيارة إسعاف لاجلاء المتضررين من الاعصار فى المحافظة كمرحلة أولى ، بالاضافة لتخصيص مبلغ مالى وتقديم مواد غذائية ..ونقلت الوكالة عن سالم دلوم ممثل الهلال الاحمر الاماراتى بمحافظة المهرة قوله إن الفريق الاماراتى بالمهرة بدأ بالتجهيزات الأولية المتمثلة بتوزيع المساعدات الغذائية على المواطنين بمختلف مديريات المحافظة والاستعداد لمواجهة أى طارئ نتيجة الاعصار .

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