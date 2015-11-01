مسلحون يغتالون ضابطى أمن فى عدن اليمنية

>أغتال مسلحون مجهولون ضابطين بمحافظة عدن فى ظل الاضطراب الأمنى الذى تشهده المدينة .

وذكر موقع " صدى عدن " الإخبارى أن 3 مسلحين يستقلون سيارة أطلقوا النار على ضابط فى الأمن السياسى يدعى عبد الواحد فارع أمام منزله فى حى إنماء بعدن ، فأردوه قتيلا ولاذوا بالفرار .

كما اغتال مجهولان يستقلان دراجة نارية مساء أمس السبت ضابطا برتبة رائد فى جهاز الأمن القومى ( المخابرات ) ويدعى راشد ميعاد فضل ، حيث قاما بإطلاق النار على الضابط فمات على الفور ولاذوا بالفرار .

وتشهد محافظة عدن حوادث اغتيالات مماثلة منذ تحريرها فى منتصف يوليو الماضى ، ولم يتم التوصل إلى مرتكبى هذه الحوادث .

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