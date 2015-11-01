الائتلاف السورى : مصير الأسد نقطة الخلاف الرئيسية فى اجتماعات فيينا

>أكد رئيس الائتلاف الوطنى السورى خالد خوجة أن مصير الرئيس بشار الأسد يشكل نقطة الخلاف الرئيسية فى اجتماعات فيينا.

وقلل خوجة - فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" الاخبارية اليوم الأحد - من أهمية النتائج التى تم التوصل إليها خلال لقاء فيينا، موضحا أن ما تم الاتفاق علية مجرد تفاصيل للمرحلة الانتقالية فى سوريا ومفاهيم عامة، بينما النقطة الجوهرية والأساسية والتى يبدو أنها ما زال الخلاف عليها هو موقف روسيا وإيران من نظام الأسد".

وكانت قد بدأت فى العاصمة النمساوية "فيينا" يوم الجمعة الماضى اجتماعات موسعة بمشاركة الأطراف الضالعة فى الملف السوري، برعاية كل من الولايات المتحدة وروسيا لبحث سبل إيجاد مخرج سياسى للأزمة السورية الراهنة .

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