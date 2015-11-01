نبيل العربى: من الصعب القول بوجود موقف عربى موحد بشأن الأسد

قال نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن القضية الفلسطينية هى الموضوع الأول دائما أمام جامعة الدول العربية، فالدول العربية أصبحت للأسف تبحث عن الحماية للشعب الفلسطينى ولكن العام الماضى كان الحديث عن حل النزاع.

وأضاف العربى فى لقاء خاص مع "سكاى نيوز" من المنامة اليوم الأحد، أن اجتماعا يعقد فى التاسع من الشهر الجارى فى الرياض بدعوة من الإمارات بشأن الأوضاع فى الأراضى المحتلة، قائلا: "الدول العربية لا يمكنها القيام بشىء لوحدها وهى تتحدث مع مجلس الأمن، وهناك حملة نشطة للضغط على المجتمع الدولى بشأن الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية.

وأوضح العربى: ندرس إمكانية إرسال محققين من جامعة الدول العربية إلى اليمن للتأكد من تنفيذ وقف إطلاق النار، مضيفا أنه لابد من عودة الاستقرار وتوقف التدخلات الخارجية فى اليمن، وتقديم كل من يثبت قيامه بانتهاكات فى اليمن للمحاكمة.

وأكد العربى أنه من الصعب القول إن هناك موقفا عربيا موحدا بشأن بشار الأسد، مؤكدا أن سوريا لا يمكن اختزالها فى شخص.

وبشأن ليبيا أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أن ليبيا كانت تحكم لمدة 42 عاما بدون مؤسسات تحت نظام القذافى، وهى بحاجة لأخذ وقت وجهد كبير، والأزمة الليبية فى طريقها للحل.

وأوضح نبيل العربى أن هناك عددا من الدول العربية ترى ان تدخلات إيران غير مقبولة، الدول العربية تعانى من وجود قوى نووية وسطها هى إسرائيل وسط تجاهل من المجتمع الدولى.