ضبط 500 قرص لعقار التامول المخدر بحوزة عاطل فى المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، القبض على عاطل بحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد القبض على أحمد م ا 30 سنة عاطل من المنيا وبحوزته 500 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار، ومبلغ مالى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 12572 لسنة 2015.

كما تمكنت مباحث المخدرات، من إلقاء القبض على كل من محمد ص م 25 سنه وشقيقه وائل 27 سنة من بنى مزار وبحوزتهما 11 لفافة صغيرة الحجم تحوى مسحوق الهيروين المخدر تزن حوالى 20 جراما بقصد الاتجار، وتحرر عنها المحضر رقم 23717 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار.