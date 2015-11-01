ضبط عاملين بحوزتهما 5 قطع سلاح فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عاملين بحوزتهما 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بقصد الاتجار.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11256 لسنة 2015 إدارى مركز سمالوط، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.
تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات عن قيام كل من محمد خ 27 سنة عامل وشقيقه أحمد 30 سنة عامل من مركز سمالوط بالاتجار فى الأسلحة، تم استهداف المنزل، وتبين عدم تواجدهما وبتفتيشه تم ضبط 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش تركى الصنع وخزينة بندقية خرطوش تركى و90 طلقة نارية.
وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11256 لسنة 2015 إدارى مركز سمالوط، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.
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