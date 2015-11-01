ضبط عاملين بحوزتهما 5 قطع سلاح فى المنيا

تمكنت الأجهزة الأمنية بالمنيا، من ضبط عاملين بحوزتهما 5 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بقصد الاتجار.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا إخطارا من اللواء محمود عفيفى مدير البحث الجنائى، يفيد ورود معلومات عن قيام كل من محمد خ 27 سنة عامل وشقيقه أحمد 30 سنة عامل من مركز سمالوط بالاتجار فى الأسلحة، تم استهداف المنزل، وتبين عدم تواجدهما وبتفتيشه تم ضبط 3 بنادق آلية وبندقية خرطوش تركى الصنع وخزينة بندقية خرطوش تركى و90 طلقة نارية.

وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 11256 لسنة 2015 إدارى مركز سمالوط، كما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 6 قطع سلاح نارى بدون ترخيص بحوزة متهمين، بالإضافة إلى عدد من الطلقات النارية.

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