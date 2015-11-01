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المرور: انتظام الحركة بعد انتهاء تطوير الطريق الدائرى من منزل المريوطية

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المرور: انتظام الحركة بعد انتهاء تطوير الطريق الدائرى من منزل المريوطية المرور: انتظام الحركة بعد انتهاء تطوير الطريق الدائرى من منزل المريوطية
انتهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء مجدى عز الدين مساعد الوزير للمرور، من الإشراف على أعمال تطوير وصيانة أعلى الطريق الدائرى بعد انتهاء شركة المقاولون العرب من تجديد الفواصل العرضية والطولية وأعمال أسفلت بمنطقة القوس الغربى من بعد منزل المريوطية بطول 270 مترا فى الاتجاه القادم من منطقة المريوطية وفى اتجاه السيارات لطريق إسكندرية الزراعى.

وتمت إزالة كافة الحواجز الحديدية والمرورية والعلامات الإرشادية بالطرق بعد انتهاء الأعمال وانتظمت حركة المرور أمام السيارات فى ظل تواجد الخدمات المرورية المتحركة لمتابعة الحالة الأمنية أعلى الطريق وإزالة أى أعطال وحوادث مرورية تعوق حركة المركبات.

وكانت شركة المقاولون العرب قد بدأت فى أعمال التطوير الأربعاء الماضى أعلى الطريق الدائرى فى نصف الاتجاه الأيسر للقادم من الطريق الزراعى واتجاه الصحراوى بطول 270 مترا على أن تبدأ الشركة فى تنفيذ أعمال تطوير أخرى خلال الأسبوع الحالى.

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