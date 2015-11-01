محامى محمد الظواهرى: الأمن قبض على ابن خال موكلى أثناء عودته من الغردقة

أكد محمد عياد محامى محمد الظواهرى شقيق زعيم تنظيم القاعدة، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عمر محفوظ عزام ابن خال أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة أثناء عودته من مطار الغردقة.

وأشار عياد فى تصريح لـ"اليوم السابع" إلى أنه تقدم بطلب إلى النيابة العامة لمعرفة مكان احتجازه، حيث إنه تم القبض عليه الأربعاء الماضى ولم يتم التعرف على مكان تواجده حتى الآن.

وأضاف محامى الظواهرى أن عمر محفوظ عزام ابن خال أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة أثناء عودته من مطار الغردقة يعمل موظفا فى شركة تصميمات عالمية وتقوم بتنفيذ مشروع قومى فى محافظة البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه صادر له قرار منع من السفر.